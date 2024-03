Este é o boletim do tempo para Santa Maria (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 13°C e 30°C, com destaque para o verão nos dias 18, 19 e 20 de março, com máximas de 29°C e mínimas de 20°C e 21°C, respectivamente. Já nos dias 21 e 22 de março, a cidade entra no outono, com máximas de 26°C e 21°C e mínimas de 19°C e 13°C, respectivamente. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o seu dia!