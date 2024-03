Este é o boletim do tempo para a cidade de Santa Maria (RS) nos próximos dias da semana. Durante a semana, teremos temperaturas máximas entre 29°C e 35°C, e temperaturas mínimas entre 19°C e 24°C. Haverá sol com algumas nuvens, pancadas de chuva e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O índice UV será extremamente alto, variando entre 8,6 e 12,7. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 56% e 94%. Não se esqueça de se proteger do sol e levar um guarda-chuva caso precise sair durante o dia.