Este é o panorama do tempo para a cidade de Salvador (BA) na próxima semana: teremos dias de sol com algumas nuvens e chuva passageira, com a temperatura variando entre 24°C e 32°C. A umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar um período quente e chuvoso na capital baiana.