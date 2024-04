Este é o boletim do tempo para a cidade de Rio Grande (RS) na próxima semana. Durante a semana, a temperatura variará entre 17°C e 29°C, com sensações térmicas suaves a quentes. O tempo será predominantemente seco, com exceção de quinta-feira, quando são esperadas pancadas de chuva na tarde. Esteja preparado para altos níveis de radiação UV e um tempo úmido.