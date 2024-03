Este é o boletim do tempo para Rio Grande (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 17°C e 28°C, com destaque para a máxima de 28°C no dia 21/3/2024, já no outono, e a mínima de 17°C no dia 22/3/2024, também no outono. Nos demais dias, a temperatura máxima ficará entre 21°C e 27°C, enquanto a mínima ficará entre 18°C e 20°C, todos no verão. O tempo será de sol com algumas nuvens, com chuva passageira em alguns dias e sem previsão de chuva em outros. Fique atento às informações e aproveite a semana!