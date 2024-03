Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Rio Grande (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará de 19°C a 32°C, com destaque para a quarta-feira (13/3) que terá máxima de 32°C e mínima de 22°C. Haverá chuva em alguns dias, com destaque para a quinta-feira (14/3) que terá probabilidade de 44% e total de 53mm de chuva. Fique atento às condições do tempo e planeje suas atividades com segurança e conforto.