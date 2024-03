Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Nos dias 2/3/2024 e 3/3/2024, em pleno verão, a temperatura variará entre 22°C e 31°C e entre 21°C e 33°C, respectivamente. O tempo ficará instável, com possibilidade de chuva no sábado e tempo firme no domingo. Não se esqueça de se proteger do sol e manter-se hidratado!