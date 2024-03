Nesta próxima semana, o tempo na cidade do Rio de Janeiro (RJ) estará quente e úmido, com possibilidade de chuvas em alguns dias. A temperatura variará entre 21°C e 37°C, com destaque para os dias mais quentes, em que a sensação térmica poderá ultrapassar os 30°C. Esteja preparado para um tempo típico de verão, com sol e algumas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva passageira.