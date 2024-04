Nesta próxima semana, a cidade do Rio de Janeiro (RJ) terá temperaturas elevadas durante o outono. A temperatura máxima variará de 30°C a 33°C, enquanto a temperatura mínima variará de 20°C a 24°C. A sensação térmica poderá chegar a 31°C ou 30°C, dependendo do dia. O vento irá soprar em direção ao Leste e Sudeste, com velocidades entre 1 km/h e 15 km/h. Não há previsão de chuva. O índice UV será extremamente alto, chegando a 12 em todos os dias. A umidade relativa do ar variará entre 55% e 98%, tornando o tempo bastante úmido. Lembre-se de se proteger do sol e manter-se hidratado.