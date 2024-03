Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade do Rio de Janeiro (RJ) para a próxima semana. Durante os dias 18/3/2024 a 22/3/2024, a temperatura variará entre 24°C e 38°C, com destaque para o dia 20/3/2024, que terá máxima de 38°C. Na sexta-feira, 22/3/2024, a temperatura máxima será de 29°C. Além disso, há previsão de chuva forte e trovoadas na sexta-feira, enquanto que nos outros dias há possibilidade de pancadas de chuva. Esteja preparado para o tempo quente e úmido do verão e a transição para o outono no Rio de Janeiro.