Nesta próxima semana, o tempo na cidade do Rio de Janeiro (RJ) estará quente e úmido, com a temperatura variando entre 22°C e 35°C. Na terça-feira, a temperatura mínima será de 24°C e a máxima de 33°C. Já na quarta-feira, a temperatura mínima será de 25°C e a máxima de 34°C. Na quinta-feira, a temperatura mínima será de 27°C e a máxima de 40°C. Na sexta-feira, a temperatura mínima será de 25°C e a máxima de 35°C. Fique atento e se proteja do sol forte e da umidade!