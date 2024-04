Este é o boletim do tempo para Rio Branco (AC) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará de 23°C a 33°C, com sensação térmica que pode chegar a 43°C. Haverá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite. A probabilidade de chuva varia de 38% a 67%, com um total de 1mm a 15mm de chuva. O vento sopra predominantemente na direção Noroeste, com velocidades de 4 km/h a 10 km/h. O índice UV máximo será de 11,7, indicando níveis extremamente altos de radiação UV. A umidade varia de 70% a 100%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para um tempo quente e úmido em Rio Branco (AC) nesta semana de outono.