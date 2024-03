Confira a previsão do tempo para o final de semana em Recife (PE). Nos dias 2/3/2024 e 3/3/2024, teremos dias de verão com temperatura máxima de 32°C e mínima de 26°C. No sábado, a sensação térmica variará entre 30°C e 37°C, enquanto no domingo, a variação será de 29°C a 38°C. Há previsão de chuva rápida durante os dois dias, com probabilidade de chuva de 63% no sábado e 54% no domingo. Não se esqueça de se hidratar e se proteger do sol!