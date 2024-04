Este é o boletim do tempo para a cidade de Recife (PE) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 24°C e 32°C, com sensação térmica entre 31°C e 38°C. A probabilidade de chuva será maior no meio da semana, com um total de 59mm de chuva previsto. Esteja preparado para pancadas de chuva na tarde e na noite. Mantenha-se hidratado e proteja-se do sol!