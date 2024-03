Este é o panorama do tempo em Porto Velho (RO) para a próxima semana: no verão, a temperatura máxima varia de 31°C a 32°C, enquanto a temperatura mínima varia de 24°C a 25°C. O céu ficará nublado com possibilidade de chuva em alguns dias, enquanto em outros, o sol aparecerá com algumas nuvens. O vento irá soprar em direção ao Nordeste e Leste-Nordeste, com velocidades entre 2 km/h e 7 km/h. A umidade relativa do ar variará de 67% a 100%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar dias quentes e úmidos em Porto Velho.