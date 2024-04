Confira a previsão do tempo para a cidade de Porto Velho (RO) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 24°C e 32°C no dia 1/4/2024, entre 25°C e 32°C no dia 2/4/2024, entre 25°C e 30°C no dia 3/4/2024, entre 25°C e 32°C no dia 4/4/2024 e entre 25°C e 31°C no dia 5/4/2024. Fique por dentro das condições do tempo e se prepare para os dias quentes e úmidos que estão por vir.