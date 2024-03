Confira a previsão do tempo para Porto Velho (RO) na próxima semana. Durante toda a semana, o verão trará temperaturas elevadas, com a temperatura variando entre 25°C e 34°C. Na segunda-feira (11/3), são esperadas pancadas de chuva na tarde. Já na terça-feira (12/3), o tempo será de sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva na tarde e na noite. Na quarta-feira (13/3), o tempo será semelhante, com sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva na tarde e na noite. Na quinta-feira (14/3), o céu estará nublado com possibilidade de garoa pela manhã e na noite, e pancadas de chuva na tarde. Na sexta-feira (15/3), o tempo será de céu nublado com possibilidade de garoa pela manhã e na noite, e pancadas de chuva na tarde. Esteja preparado para enfrentar um tempo quente e úmido em Porto Velho durante a próxima semana.