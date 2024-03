Este é o boletim do tempo para Porto Alegre (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá temperaturas variadas, com mínimas entre 16°C e 21°C e máximas entre 24°C e 33°C. O tempo será de verão, com sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva na tarde e noites abertas. Fique por dentro das variações climáticas e aproveite bem a semana!