Este é o boletim do tempo para a cidade de Porto Alegre (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima oscilará entre 30°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 18°C e 21°C. O sol predominará na maior parte dos dias, com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 50% e 97%, tornando o tempo úmido. Esteja preparado para um período quente e seco, com altos níveis de radiação UV.