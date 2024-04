Este é o boletim do tempo para Porto Alegre (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 21°C e 33°C, com sensação térmica oscilando entre 22°C e 34°C. Haverá sol com algumas nuvens, chuvas rápidas e pancadas de chuva na tarde e na noite. A umidade relativa do ar variará entre 46% e 100%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o seu dia!