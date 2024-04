Confira a previsão do tempo para Pelotas (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 23°C e 30°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 15°C e 21°C. O tempo será de sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite na quinta-feira. Não há previsão de chuva para os demais dias. Não se esqueça de se proteger do sol e manter-se hidratado!