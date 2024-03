Confira a previsão do tempo para Passo Fundo (RS) nesta próxima semana de outono: a temperatura variará entre 15°C e 29°C, com destaque para os dias 27/3 e 29/3, quando a máxima poderá chegar a 29°C. Não há previsão de chuva para a região durante a semana. Fique atento às condições do tempo e proteja-se adequadamente.