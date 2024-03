Este é o boletim do tempo para a cidade de Passo Fundo (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, teremos temperaturas elevadas, com variações entre 17°C e 33°C. O tempo será predominantemente quente e úmido, com possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. Esteja preparado para enfrentar o sol intenso e as mudanças no tempo.