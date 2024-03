Para esta sexta-feira, 15 de março de 2024, em Passo Fundo (RS), teremos tempo de verão com temperatura máxima de 32°C e mínima de 20°C. A temperatura variará entre estes valores ao longo do dia, tornando o tempo bastante quente. Esteja preparado para aproveitar o dia com muito sol e algumas pancadas de chuva na tarde e na noite.