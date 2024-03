Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Palmas (TO). Nos dias 2 e 3/3/2024, em pleno verão, a cidade terá temperaturas máximas de 30°C e 29°C, respectivamente, e mínimas de 24°C em ambos os dias. O tempo será de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante todo o dia e na noite. Esteja preparado para um fim de semana quente e úmido na capital tocantinense.