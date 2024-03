Este artigo apresenta as previsões do tempo para a cidade de Palmas (TO) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 24°C e 34°C no verão, seguido por temperaturas entre 24°C e 32°C no outono. Haverá sol com muitas nuvens, chuvas e possibilidade de garoa em alguns dias. É importante estar preparado para enfrentar o sol forte e as chuvas, e não se esqueça de se proteger!