Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana em Osório (RS). Nos dias 9/3/2024 e 10/3/2024, ambos no verão, a temperatura variará entre 22°C e 32°C e entre 22°C e 30°C, respectivamente. No sábado, é esperado sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na tarde e na noite, enquanto no domingo o sol aparecerá com chuva pela manhã e diminuição de nuvens na tarde. Esteja preparado para um final de semana quente e úmido na cidade (estado).