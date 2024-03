Este é o boletim do tempo para Osório (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 19°C e 31°C, com sensação térmica oscilando entre 17°C e 30°C. O vento sopra predominantemente em direção ao Nordeste, com velocidades entre 1 km/h e 21 km/h. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para um tempo quente e ensolarado, com índice UV extremamente alto. A umidade relativa do ar estará entre 52% e 91%, deixando o tempo mais úmido. Proteja-se dos raios solares intensos e aproveite o tempo quente e agradável de outono em Osório (RS).