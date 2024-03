Este é o panorama do tempo para a cidade de Novo Hamburgo (RS) na próxima semana. Durante os dias 4 a 8 de março de 2024, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão. A temperatura variará entre 15°C e 33°C, com sensação térmica oscilando entre o frio e o calor intenso. Há previsão de pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias, mas também teremos dias de sol com aumento de nuvens pela manhã. Esteja preparado para o tempo instável e aproveite o tempo quente para curtir atividades ao ar livre, mas não se esqueça de se proteger do sol.