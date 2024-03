Este é o panorama do tempo para Natal (RN) na próxima semana. Teremos dias quentes e chuvosos, com a temperatura variando entre 23°C e 32°C. Na segunda-feira, 18/3, o verão se despede com máxima de 31°C e mínima de 23°C. Na terça-feira, 19/3, o verão dá as boas-vindas ao outono, com máxima de 32°C e mínima de 23°C. Nos dias seguintes, 20/3 e 21/3, o outono se mantém com máxima de 31°C e 32°C, respectivamente, e mínima de 23°C e 26°C. Já na sexta-feira, 22/3, o outono continua com máxima de 32°C e mínima de 26°C. Esteja preparado para enfrentar um tempo quente e úmido em Natal durante a próxima semana.