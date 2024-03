Este é o panorama do tempo para a cidade de Manaus (AM) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura variará entre 25°C e 32°C, com sensação térmica que pode chegar a 41°C. A previsão indica sol com algumas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, com probabilidade de chuva variando entre 50% e 62%. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 98%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para um tempo quente e chuvoso em Manaus durante toda a semana.