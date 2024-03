Este é o boletim do tempo para a cidade de Manaus (AM) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 30°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 25°C e 26°C. Na segunda-feira, o tempo será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida. Na terça-feira, sol com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Na quarta-feira, sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. Na quinta-feira, sol com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Na sexta-feira, o tempo será chuvoso pela manhã, com aberturas de sol na tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Esteja preparado para as condições do tempo e mantenha-se hidratado.