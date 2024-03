Este é o panorama do tempo para a cidade de Manaus (AM) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 25°C e 33°C, com possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. O verão trará dias quentes e úmidos para a região, com sensação térmica chegando a 42°C. Esteja preparado para um tempo instável e variações de temperatura em Manaus.