Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Maceió (AL): no sábado (30/3/2024) e no domingo (31/3/2024), a cidade terá um tempo quente de outono, com a temperatura variando entre 24°C e 30°C. Fique atento às condições do tempo e se prepare para enfrentar o calor e a possibilidade de chuvas ao longo do fim de semana.