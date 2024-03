Este artigo traz informações sobre o tempo em Maceió (AL) para a próxima semana. Durante os dias 4 a 8 de março de 2024, a cidade terá temperaturas máximas variando entre 30°C e 32°C e temperaturas mínimas entre 25°C e 27°C. O tempo será de verão, com sol e algumas nuvens, períodos de nublado e chuvas rápidas durante o dia e na noite. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 63% e 96%. Fique atento às condições do tempo e proteja-se do sol forte.