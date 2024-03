Confira a previsão do tempo para a cidade de Maceió (AL) na próxima semana: a temperatura variará entre 25°C e 32°C, com sensação térmica muito quente. Na segunda-feira (25/3), o tempo será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Na noite o tempo fica firme. Na terça-feira (26/3), sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e na noite. Na quarta-feira (27/3), sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Na quinta-feira (28/3), tempo chuvoso durante o dia e na noite. Na sexta-feira (29/3), nublado com chuva de manhã e aberturas de sol na noite, além de pancadas de chuva e possibilidade de garoa. Esteja preparado para um tempo quente e úmido em Maceió nesta semana de outono.