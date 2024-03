Confira a previsão do tempo para a cidade de Maceió (AL) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura máxima variará entre 32°C e 34°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 24°C e 26°C. Na segunda e terça-feira, estaremos no verão, com temperaturas máximas de 32°C e mínimas de 25°C. Já na quarta e quinta-feira, entraremos no outono, com temperaturas máximas de 33°C e mínimas de 24°C. Na sexta-feira, a temperatura máxima será de 33°C e a mínima de 26°C. Não deixe de se hidratar e se proteger do sol.