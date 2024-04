Confira a previsão do tempo para Maceió (AL) nesta segunda-feira, 1 de abril de 2024, durante o outono. A temperatura máxima será de 30°C e a temperatura mínima será de 24°C. O tempo poderá apresentar sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, com probabilidade de 55%. Na noite, o tempo ficará firme. Esteja preparado para enfrentar o calor intenso e a possibilidade de chuva durante o dia.