Confira a previsão do tempo para a cidade de Lajeado (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura irá variar de 19°C a 32°C, com destaque para a quarta e sexta-feira, quando a sensação térmica poderá oscilar entre 18°C e 31°C. O vento irá soprar predominantemente em direção ao Leste e Sudeste, com velocidades moderadas. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para as mudanças bruscas de temperatura e proteja-se da exposição excessiva ao sol.