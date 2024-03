Este é o panorama do tempo para a próxima semana em João Pessoa (PB): a temperatura variará entre 25°C e 32°C, com sensação térmica que oscilará entre 25°C (quente) e 38°C (muito quente). Haverá sol com algumas nuvens, períodos de nublado e possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite. O vento irá soprar em direção ao Leste-Sudeste e Sudeste, com velocidade variando entre km/h e 16 km/h. A probabilidade de chuva será elevada, com um total de 84mm de chuva esperado. O índice UV será alto, indicando níveis elevados de radiação UV. A umidade relativa do ar será alta, deixando o tempo bastante úmido. Prepare-se para enfrentar uma semana quente e úmida em João Pessoa (PB).