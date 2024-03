Este é o boletim do tempo para a cidade de João Pessoa (PB) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 25°C e 32°C, com possibilidade de chuvas em alguns dias. No geral, o tempo será de outono, com dias nublados e aberturas de sol. Esteja preparado para enfrentar o calor intenso e as pancadas de chuva ao longo da semana.