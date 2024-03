Este é o boletim do tempo para João Pessoa (PB) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 24°C e 32°C, com destaque para o final de semana, quando a sensação térmica poderá chegar a 37°C. Na quinta e sexta-feira, já no outono, a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 25°C. Esteja preparado para chuvas rápidas durante o dia e na noite. Proteja-se do sol forte e mantenha-se informado sobre as condições do tempo.