A temperatura em João Pessoa (PB) para este dia será de 25°C a 30°C, com máxima de 30°C e mínima de 25°C. Estamos no verão, época do ano em que as temperaturas são mais elevadas e o tempo é mais quente e úmido. Esteja preparado para enfrentar um dia quente e com possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite.