Este é o boletim do tempo para a cidade de Ivoti (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 29°C e 31°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 16°C e 20°C. A umidade relativa do ar ficará entre 52% e 98%, deixando o tempo bastante úmido. O índice máximo de UV será de 11,7, indicando níveis extremamente altos de radiação UV. Fique atento às condições do tempo e proteja-se adequadamente.