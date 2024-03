Este é o panorama do tempo para a cidade de Imbé (RS) na próxima semana: a temperatura irá variar entre 18°C e 30°C, com variações térmicas significativas ao longo dos dias. Na quarta-feira, a sensação térmica irá oscilar entre 19°C e 27°C, enquanto na sexta-feira, a sensação térmica irá oscilar entre 18°C e 29°C. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para as variações térmicas e proteja-se da radiação UV.