Este é o panorama do tempo para a cidade de Imbé (RS) na próxima semana: no outono, a temperatura máxima oscilará entre 25°C e 28°C, enquanto a mínima variará entre 21°C e 22°C. Haverá sol com algumas nuvens, chuvas rápidas e pancadas de chuva em diferentes momentos. O vento irá soprar em direções variadas, com velocidades moderadas. O índice UV estará elevado em alguns dias, exigindo cuidados especiais. Esteja preparado para as mudanças no tempo e mantenha-se informado.