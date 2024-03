Este é o boletim do tempo para a cidade de Imbé (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 21°C e 33°C, com dias quentes e úmidos de verão. Haverá pancadas de chuva em alguns dias, especialmente na sexta-feira, quando a noite será chuvosa. Não se esqueça de se proteger do sol e da chuva!