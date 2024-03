Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Ijuí (RS). No sábado, 23/3/2024, durante o outono, a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 15°C. Já no domingo, 24/3/2024, também durante o outono, a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 16°C. O vento sopra na direção Leste e Sudeste, com velocidades entre 5 km/h e 26 km/h. Não há previsão de chuva para os dois dias. Fique atento aos níveis extremamente altos de radiação UV, com índice máximo de 12. A umidade relativa do ar oscilará entre 49% e 84%, deixando o tempo mais úmido.