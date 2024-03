Este artigo traz informações sobre o tempo em Ijuí (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 12°C e 32°C, com destaque para o final de semana, quando a temperatura máxima chegará a 30°C. Haverá possibilidade de chuva em alguns dias, mas o sol também aparecerá com frequência. Esteja preparado para enfrentar as condições do tempo deste período em Ijuí (RS).