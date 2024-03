Este é o panorama do tempo para a cidade de Ijuí (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá um tempo quente e úmido, com a temperatura variando entre 20°C e 36°C. Na quinta-feira, são esperadas pancadas de chuva ao longo do dia. No geral, o sol aparecerá com algumas nuvens, mas é importante estar preparado para as altas temperaturas e a umidade elevada. Não se esqueça de se proteger dos raios UV intensos e se hidratar bem.